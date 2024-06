El músico y cómico Pablo Villanueva #Melcochita lo cuenta todo en #cafeconlachevez : Sus amores, no usa viagra, su amistad con Celia Cruz, la vez que casi pierde la vida, su relación con Jimmy Santy y más. Acomódate en tu asiento y disfruta un café con harto 'chimi chimi'. #trome #entrevistas



00:00 INICIO

12:03 GASTA EN ROPA: SI GANO 50, 45 GASTO EN ROPA Y ME QUEDAN 5 PARA COMER.

15:15 CUANDO TOCÓ EN EL SANTO DEL NIETO DE PABLO ESCOBAR.

18:17 SU INFANCIA: A LOS 12 AÑOS COMENCÉ A TRABAJAR EN UNA LADRILLERA.

21:46 FERRANDO ME PUSO MELCOCHITA, PORQUE ENDULCÉ A LOS TELEVIDENTES.

23:41 MELCOCHA LE ENSEÑÓ A TOMAR AL CHATO BARRAZA: ÉL TODAVÍA NO TOMABA.

26:54 HACÍA REÍR A CELIA CRUZ: LE CONTABA UN CHASCARRO, SE MATABA DE RISA.

33:38 SU RELACIÓN CON MONSERRAT: LE HE EXPRIMIDO SU JUVENTUD.

34:06 MELCOCHITA NO USA VIAGRA Y VA A CUMPLIR 88 AÑOS: TOMO MI PESCADO, MI SOYA.

47:33 SU ENTREVISTA CON DAVID LETTERMAN: ME IBA A PAGAR 6000 DÓLARES SEMANALES.

53:38 SOBRE HH: TODOS TIENEN SU PÚBLICO.

54:17 UN PRESIDENTE QUE TOMABA WHISKY ME OFRECIÓ DROGAS.

01:02:58 NO LE TEME A LA MUERTE.

01:05:25 SOBRE DENISSE DIBÓS: ELLA ENTRÓ AL PUEBLO Y YO ENTRÉ DONDE LOS PITUCOS.

01:14:23 CAFÉS CARGADOS.

01:17:04 MELISSA KLUG ES SU AMOR PLATÓNICO.



