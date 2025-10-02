GRABADO el 02-10-2025

Policía detiene a transportistas mientras subían a bus: Los intervinieron frente a pasajeros

Dos transportistas fueron detenidos en pleno bus, durante el paro del 2 de octubre. La Policía Nacional del Perú subió a una unidad y los encontró entre los pasajeros. Luego de un intercambio violento, fueron llevados a un patrullero. Mientras algunos mencionan que los detenidos estaban intentando parar al bus, el chofer del mismo asegura que subieron para trasladarse.



