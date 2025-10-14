GRABADO el 14-10-2025

Desafíos mineros: el perfil ideal para el próximo ministro ADNRPP ENTREVISTA

La industria minera se encuentra en un momento crítico debido a diversas problemáticas como la minería ilegal, la paralización de proyectos, entre otros. El ingeniero Oliverio Muñoz Cabrera, exministro de Energía y Minas, explica cuál es el perfil adecuado que debe tener el nuevo ministro designado por el presidente Jerí.



ADNRPP



14 de Octubre

