GRABADO el 04-07-2025

Machu Picchu: "Estado peruano trata de tapar el sol con un dedo", cuestiona pdte. de CARTUC

En diálogo con Exitosa, el pdte. de la Cámara de Turismo de Cusco, Carlos González, consideró que el Estado peruano no está dando la importancia correspondiente a Machu Picchu tras haber sido incluido en la 'lista negra' que recomienda no visitarlo. "Vemos con preocupación la cero planificación y la deficiente gestión de nuestro principal ícono nacional", precisó.



