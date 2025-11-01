GRABADO el 01-11-2025

Trujillo: asesinan a empresario mientras recogía a sus hijas de colegio

Un nuevo crimen ha conmocionado a los vecinos del distrito de El Porvenir, en Trujillo. El empresario del calzado, identificado como Erick Pérez, de 39 años, fue asesinado a balazos mientras esperaba a sus dos hijas dentro de su camioneta, estacionada frente a su colegio. El hecho ocurrió en plena hora de salida de los escolares, generando pánico entre los padres de familia, docentes y alumnos que presenciaron la violenta escena.



Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un hombre con gorra roja se aproxima sigilosamente al vehículo de la víctima y, sin mediar palabra, dispara tres veces a quemarropa. Tras el ataque, el sicario huyó corriendo y abordó una motocicleta en la que lo esperaba su cómplice, desapareciendo rápidamente de la zona.



Efectivos policiales y miembros del grupo Águilas Negras llegaron hasta el lugar para acordonar la zona y recoger las evidencias del crimen. Según informó el coronel Johnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Trujillo, el asesino habría actuado por encargo, pero se habría confundido de objetivo. El sicario atacó un vehículo cuya placa terminaba en 216, cuando el objetivo real era una unidad con terminación 126, precisó el oficial.



Como parte de las investigaciones, la Policía Nacional detuvo a cuatro personas presuntamente vinculadas a la planificación del homicidio. El principal autor del crimen ya fue identificado y, según las autoridades, su captura sería cuestión de horas. El caso ha generado gran indignación en la población trujillana, que exige mayor seguridad ante el incremento de los asesinatos por encargo en la región.

Desde 24 Horas

Perú Mucho Gusto Lima 2025: festival gastronómico que celebra la diversidad culinaria del país.

VMT: música y tradición en el cementerio más grande de Latinoamérica.

Elecciones 2026: venció plazo para inscripción de precandidatos presidenciales.

Policía dispersa con rochabus a jóvenes que celebraban Halloween en Arequipa.

Vladimir Cerrón anunció desde la clandestinidad su precandidatura a la presidencia.

Trujillo: delincuentes armados asaltan pollería.

SJL: encuentran celular usada para enviar mensajes extorsivos a fiscal Margarita Haro.

SJL: capturan a cinco presuntos integrantes de Los Malditos del Cerro.

SMP: intervienen a madre del Maldito Chris en operativo contra trata de personas.

Triple asesinato en cevichería de Huacho desata el terror en el norte chico.

MML anuncia acciones legales contra Rutas de Lima por intento de reanudar cobro de peajes.

Base Las Palmas: llegan 24 peruanos repatriados desde Jamaica tras paso del huracán Melissa.

Envían avión presidencial a Jamaica para repatriar a peruanos varados por paso del huracán Melissa.

Trujillo: asesinan a empresario mientras recogía a sus hijas de colegio.

Jaén: delincuentes asaltan instituto y toman como rehén a trabajadora para robar caja fuerte.

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.