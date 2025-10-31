Censo Nacional 2025: retos logísticos y de seguridad ROTATIVARPP ENTREVISTA
El Censo Nacional 2025, que ha visitado hasta ahora el 97 de las viviendas en Perú, enfrenta una serie de retos logísticos y de seguridad en su proceso de recolección de datos. Además, a lo largo del proceso, el INEI ha enfrentado varios desafíos, incluyendo robos de equipos, agresiones verbales, y dificultades logísticas.
ROTATIVARPP
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP! / RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes
Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVO ALIANZA LIMA VS. MELGAR: ¡QUIEREN ASEGURAR LOS 3 PUNTOS EN MATUTE! 3ENCANCHA.
ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 31/10/2025 FCCRPP.
EN VIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 31/10/2025.
EN VIVO PRUEBA DE FUEGO PDFRPP 31/10/2025.
ENVIVO LAS NOTICIAS 31/10/2025 NOTICIASRPP.
EN VIVOLAS COSAS COMO SON 31/10/2025 LASCOSASRPP.
ENVIVO CONEXIÓN 31/10/25 CONEXIONRPP.
EN VIVO ECONOMIA PARA TODOS 31/10/25 ECONOMIAXTODOS.
ENVIVO DONALD TRUMP CONTINÚA LOS ATAQUES EN EL CARIBE VUELTAALMUNDO 31/10/25.
Censo Nacional 2025: retos logísticos y de seguridad ROTATIVARPP ENTREVISTA.
ONU acusa a EE.UU. de violar el derecho internacional por BOMBARDEOS EN EL CARIBE RPPMUNDO.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 31/10/2025 ROTATIVARPP.
Inter Miami de Lionel Messi vs. Alianza Lima: acuerdo para la Noche Blanquiazul ROTATIVARPP.
ENVIVO ALIANZA LIMA VS. MELGAR: PARTIDAZO EN MATUTE CELEBRAMOS A LA CANCIÓN CRIOLLA tocoymevoy.
Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial por Ciudadanos por el Perú ROTATIVARPP.
Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.