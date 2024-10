La presidenta de la Asociación de Empresarios del Emporio Comercial de Gamarra, Susana Saldaña, se pronunció tras cumplirse la primera semana de la declaratoria de emergencia en catorce distritos entre Lima y el Callao.



En entrevista para 2024 en 24 Horas, la representante de los comerciantes de Gamarra cuestionó que el gobierno no haya incluido a la Victoria entre los distritos en estado de emergencia y reveló las alarmantes cifras respecto al índice delictivo en dicho sector de la capital.



"La Victoria ocupa el cuarto lugar en índice de criminalidad [...] entonces, La Victoria, siendo un distrito que ocupa el cuarto lugar en actos de criminalidad, sobre todo en temas de extorsión, no ha sido considerado en el plan de emergencia [...] según informe del INEI [...] el robo de dinero, carteras y celulares se incrementó de 11.7% a 12.8%", dijo.



PRESENCIA DE MILITARES



En ese sentido, Susana Saldaña señaló que el Estado de Emergencia no es la solución a la inseguridad ciudadana y que el Ejecutivo debería emplear un plan estratégico que comprenda la salida de militares a las calles para apoyar a la PNP en el resguardo.

Adem�s hoy dia 05 de Octubre en el calendario del Per�.

M�s videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.