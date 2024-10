https://www.youtube.com/playlistlist=PLnUesXodWAo7Ovg-if2xetIZdGJ-ksDR

Perú se alista para los duelos ante Uruguay y Brasil en las Eliminatorias 2026, pero las bajas no paran. A la confirmada ausencia de Gianluca Lapadula, que será reemplazado por el goleador Luis Ramos, ahora se sumaría una nueva preocupación: Renato Tapia. Según informes desde España, el volante del Leganés habría sufrido una lesión en los entrenamientos, lo que pone en duda su participación en los próximos partidos. La FPF aún no lo ha confirmado, pero la incertidumbre crece. Además, Jorge Murrugarra ya ha sido convocado, lo que podría ser un indicio de que Tapia se perderá estos cruciales encuentros. ¿Quién liderará el ataque y el mediocampo de Perú en esta fecha doble Esto y más en #Líbero.



#deportes #futbol #seleccionperuana #eliminatorias #eliminatorias2026 #mundial2026 #renatotapia



