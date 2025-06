GRABADO el 05-06-2025

Steve Aoki pierde su vuelo en Lima por CAOS en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez

¿Cómo es posible que uno de los DJs más reconocidos del mundo pierda su vuelo por culpa del propio aeropuerto? Esto le pasó a Steve Aoki en Lima, tras una serie de fallas operativas en el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez.



El artista quedó varado en Perú, frustrado y sin poder continuar su gira, debido a problemas de logística, falta de señalización y demoras inaceptables en el proceso de check-in. No fue culpa de la aerolínea, ni del clima. Fue una cadena de errores del propio aeropuerto, según reportan testigos y el mismo Aoki en redes sociales.



En este video te contamos todos los detalles del incidente, analizamos las fallas del nuevo terminal, las críticas que se acumulan desde su apertura y lo que esto significa para los viajeros nacionales e internacionales.



¿Realmente era el momento para inaugurar esta infraestructura sin estar completamente lista? ¿Quién asume la responsabilidad? Y lo más importante: ¿cómo puede afectar esto al turismo y a la imagen del Perú?



