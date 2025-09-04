GRABADO el 04-09-2025

IRL: UN DÍA EN EL TRÁFICO DE LIMA CUANDO JUEGA LA SELECCIÓN PERUANA PELC EN VIVO

¿Sobrevivir al transporte público en Lima cuando juega la Selección Peruana?, este jueves en Pasa en la Calle lo vivimos en vivo . Filas, tráfico y buses que no llegan: el verdadero caos que enfrentan miles de limeños cada vez que juega la bicolor. Acompáñanos en este recorrido sin filtros y descubre cómo se vive la ciudad en plena fiebre futbolera.



PasaEnLaCalle Lima TransportePúblico SelecciónPeruana TráficoEnLima PartidoDeLaBicolor CaosEnLima MovilidadUrbana FútbolPeruano LimaEnVivo



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



transporte público en Lima

caos en Lima día de partido

tráfico en Lima selección peruana

selección peruana y transporte público

cómo es viajar en Lima

vivo transporte público Lima

IRL transporte en Lima

experiencia transporte selección peruana

pasajeros en Lima partido de fútbol

tráfico y transporte público en Lima

fútbol y movilidad en Lima

buses llenos en día de partido

movilidad urbana caos Lima

pasa en la calle IRL Lima

viajar en bus Lima selección

Desde EL COMERCIO

Momento en que Martín Vizcarra es liberado del penal de Barbadillo El Comercio.

¿Puede Vizcarra encontrar una vía legal para postular a las próximas elecciones? El Comercio.

Martín Vizcarra: las claves detrás de su polémica excarcelación El Comercio.

Trump cancela el TPS para 250 mil venezolanos: ¿podrán apelar la decisión? El Comercio.

Perú se suma a EE. UU. y declara al Cártel de los Soles como grupo terrorista El Comercio.

IRL: UN DÍA EN EL TRÁFICO DE LIMA CUANDO JUEGA LA SELECCIÓN PERUANA PELC EN VIVO.

VIZCARRA EN LIBERTAD UNO MÁS ENVIVO.

¡Lo que nadie te contó sobre el ataque de EE.UU. a la narcolancha! El Comercio.

Ordenan la libertad de Martín Vizcarra y Betssy Chávez de la prisión preventiva Mirada de fondo.

Aprueban la excarcelación inmediata de Martín Vizcarra y Betssy Chávez TQH EN VIVO.

Venezuela tacha de 'fraude' ataque de EE.UU. a embarcación 'narco' en el Caribe TQH EN VIVO.

¿Qué pasará si EE.UU. logra derrocar a Nicolás Maduro? El Comercio.

Desfile militar en China con Xi, Putin y Kim Jong Un, deja imágenes históricas El Comercio.

EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia a Alejandro Toledo por Caso Ecoteva El Comercio.

Alejandro Toledo sentenciado a 13 años de prisión por caso Ecoteva El Comercio.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.