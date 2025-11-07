Caen extorsionadores de transportistas en el Callao
La banda 'Perú Unido' viene operando desde el 2024 y está detrás de las extorsiones a 6 empresas.
LATINA NOTICIAS MEDIODÍA - VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 2025.
¡42 mil soles al mes! Congresista propone aumentar sueldo a miembros de Junta Nacional de Justicia.
Una joven en San Juan de Lurigancho mató brutalmente a su match de Tinder por rechazar segunda cita.
APRUEBAN INFORME PARA INHABILITAR A PEDRO CASTILLO Y BETSSY CHÁVEZ.
Caen extorsionadores que cobraban cupo en construcción: "Dicen que se dedican al control de obras".
Adolescente cogotea, amenaza y roba a mujeres en Los Olivos: "Últimamente los robos son de esa edad".
Hijo y cabecilla logró escapar en pleno operativo: Detienen a familia extorsionadora en el Callao.
LATINA NOTICIAS MATINAL - VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 2025.
Paró su carro para hablar con personal de seguridad y lo asesinan: "No tenía problemas con nadie".
Madre e hija recaudaban dinero de extorsiones de Lima y Callao: Así operaba banda 'Perú Unido'.
Caen extorsionadores de transportistas en el Callao.
Policía da testimonio clave en caso contra Wanda del Valle: "Pensaban atentar contra el coronel".
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2025.
José Jerí anuncia "acciones firmes e intensas" en su gobierno.
Mujer es asesinada a balazos por hombre que habría intentado denunciar en comisaría El Milagro.
