GRABADO el 28-08-2025

Habla Chino - AGO 27 - 1/2 - MIGUEL IZA Y FRANCO IZA HABLAN CON ALDO MIYASHIRO Willax

Al Día con Willax - AGO 27 - 5/5 Willax.

Yo Caviar - AGO 28 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - AGO 28 - 3/5 - MARTÍN VIZCARRA VUELVE AL PENAL BARBADILLO Willax.

Al Día con Willax - AGO 28 - VIZCARRA INTENTÓ AL INPE EN BARBADILLO Willax.

Al Día con Willax - AGO 28 - LUIS PACHECO: "ES DIFÍCIL SEPARAR LO INSTITUCIONAL DE LO FAMILIAR".

Al Día con Willax - AGO 28 - MAGISTRADO GUTÍERREZ TICSE DEFIENDE DONACIONES A PARTIDOS POLÍTICOS.

Al Día con Willax - AGO 28 - DISPARAN A ABOGADA EN LA CARA Y TERMINA GRAVE Willax.

Al Día con Willax - AGO 28 - AUTO FUE QUEMADO EN LA PUERTA DE SU CASA Willax.

Al Día con Willax - AGO 28-DEJAN EXPLOSIVO AL INTERIOR DE COMBI Y AMENAZAN A TRANSPORTISTAS Willax.

Al Día con Willax - AGO 28 - EXPLOSIVO DETONÓ EN MANO DE EXTORSIONADOR Willax.

Habla Chino - AGO 27 - ENTREVISTA COMPLETA A MIGUEL IZA Y FRANCO IZA Willax.

Al Día con Willax - AGO 28 - 1/5 - EXTORSIONADOR ACABÓ CON EL DEDO MUTILADO Willax.

Al Día con Willax - AGO 28 - CHOFERES DE "COMBI" SON AMENAZADOS POR DOS BANDAS Willax.

Camotillo El Tinterillo - AGO 27 - 1/1 Willax.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Reincorporación de Tacna al Perú

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

