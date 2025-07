GRABADO el 02-07-2025

Tren LIMACHOSICA: Marcha blanca en julio es INVIABLE, advierte MTC y ATU HNewsLR

El alcalde Rafael López Aliaga insiste en que la marcha blanca del tren LimaChosica empezará antes del 28 de julio. Pero tanto el Ministerio de Transportes (MTC) como la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) han sido claros: no hay permisos, no hay condiciones, y no hay seguridad.



No existe una certificación oficial del proyecto.

No se ha firmado la adenda que autoriza las obras básicas.

Faltan protocolos, señalización moderna y estaciones operativas.

El material rodante no tiene documentación técnica ni cronograma aprobado.



En este video te explicamos por qué el arranque del tren es técnicamente inviable y qué consecuencias podría tener ponerlo en marcha sin cumplir con los requisitos mínimos de seguridad.



También abordamos la situación de los trenes donados por EE.UU., las advertencias de expertos, y la presión política detrás de esta iniciativa.



