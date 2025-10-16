GRABADO el 16-10-2025

Protesta dejó un fallecido en circunstancias aún por aclarar y policías heridos Mirada de fondo

En su videocolumna Miradadefondo, la periodista DianaSeminario analiza el impacto que puede tener la protesta realizada la noche del último miércoles.

Lo que debía ser una marcha pacífica terminó en actos de violencia en el Centro Histórico de Lima. Ayer desde las 7 de la noche se inició la violencia en la avenida Abancay, cuando se prendió fuego a la altura del Congreso, se pretendió incluso derribar las rejas que dan hacia el Parlamento, refirió.



