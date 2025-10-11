GRABADO el 11-10-2025

Presidente José Jerí participó en una requisa realizada en el penal Ancón I ROTATIVARPP

El presidente de la República, José Jerí, participó esta madrugada en una requisa realizada en el penal Ancón I junto al comandante general de PNP, Óscar Arriola, y el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco.
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

¿A Dina Boluarte le corresponde cobrar la pensión vitalicia como expresidente? ROTATIVARPP.

ANÁLISIS José Jerí y el futuro del Perú: expectativas del gabinete ministerial ENFOQUERPP.

Rafael Belaúnde Llosa: "Dudo que Jerí sea mejor que Boluarte" ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ESPACIO VITAL 11/10/25 VITALRPP.

Vacancia de Dina Boluarte: ¿se repetirá la historia con el presidente José Jerí? ADNRPP ENTREV..

ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 11/10/2025 SENCILLOYALBOLSILLO.

Javier Bedoya Denegri opina sobre designación de José Jerí como presidente ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DIALOGOFERPP 11/10/2025.

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 11/10/2025.

Presidente José Jerí participó en una requisa realizada en el penal Ancón I ROTATIVARPP.

El futuro de Dina Boluarte: ¿continuarán las investigaciones en su contra? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 11/10/2025 ADNRPP.

ELECCIONES 2026: autoridades que pueden renunciar a sus cargos para postular ROTATIVARPP INFORME.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 11/10/2025 ROTATIVARPP.

Primer paso hacia la paz en Gaza: se activa plan de ayuda ROTATIVARPP.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

¿A Dina Boluarte le corresponde cobrar la pensión vitalicia como expresidente? ROTATIVARPP

video

ANÁLISIS José Jerí y el futuro del Perú: expectativas del gabinete ministerial ENFOQUERPP

video

Rafael Belaúnde Llosa: "Dudo que Jerí sea mejor que Boluarte" ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO ESPACIO VITAL 11/10/25 VITALRPP

video

Vacancia de Dina Boluarte: ¿se repetirá la historia con el presidente José Jerí? ADNRPP ENTREV.

video

ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 11/10/2025 SENCILLOYALBOLSILLO

video

Javier Bedoya Denegri opina sobre designación de José Jerí como presidente ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO DIALOGOFERPP 11/10/2025

video

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 11/10/2025

video

Presidente José Jerí participó en una requisa realizada en el penal Ancón I ROTATIVARPP

video

El futuro de Dina Boluarte: ¿continuarán las investigaciones en su contra? ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 11/10/2025 ADNRPP

video

ELECCIONES 2026: autoridades que pueden renunciar a sus cargos para postular ROTATIVARPP INFORME

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 11/10/2025 ROTATIVARPP

video

Primer paso hacia la paz en Gaza: se activa plan de ayuda ROTATIVARPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 11 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo