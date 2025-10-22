GRABADO el 22-10-2025

FILTRACIONES DESDE WASHINGTON CONFIRMAN OPERATIVO PARA DERROCAR A MADURO RADAR24

Las recientes declaraciones ante el Senado de EstadosUnidos han vuelto a colocar a Venezuela en el centro del debate internacional. El exsubsecretario del Tesoro para la financiación del terrorismo, MarshallBillingsley, aseguró que el régimen de NicolásMaduro mantiene una estrecha relación con el grupo Hezbolá, al que Washington considera una de las organizaciones más peligrosas del mundo. Según el testimonio, la administración chavista habría facilitado documentos oficiales, pasaportes e incluso apoyo logístico a miembros de la red, permitiendo su instalación en territorio venezolano desde tiempos de HugoChávez y consolidándose durante el mandato de Maduro.



De acuerdo con lo revelado, esta presunta alianza habría transformado a Venezuela en una suerte de bastión estratégico del grupo libanés en AméricaLatina, con operaciones financieras y de inteligencia que, según los informes, tendrían vínculos con redes de narco y lavadoDeDinero. Los señalamientos apuntan a que el régimen de Caracas podría estar sirviendo como puente para el flujo de recursos y financiamiento hacia Medio Oriente, generando una red que preocupa profundamente a Washington y a varias capitales latinoamericanas.



00:05 Trump ya habría dado la orden de sacar a Nicolás Maduro según The Washington Post

02:20 Maduro, principal aliado de Hezbolá en Latinoamérica

05:21 Régimen venezolano financia campañas en Colombia, México y Brasil

06: 51 El internacionalista, Óscar Schiappa analiza los vínculos de Hezbolá y Maduro

18: 00 Colombia declara al Cartel de los Soles narcoterrorista

19:21 Petro convoca a una concentración como acto de defensa colectivo ante "un monstruo como Trump"



venezuela hezbolá maduro estadosunidos washington radar24



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



venezuela hezbolá

hezbolá en américa latina

nicolás maduro y hezbolá

alianza venezuela medio oriente

hezbolá en caracas

denuncia ante el senado de ee uu

marshall billingsley venezuela

vínculos maduro terrorismo

base de hezbolá en venezuela

hechos revelados por the washington post

el régimen de maduro y el narcotráfico

presencia extranjera en venezuela

hezbolá en isla margarita

vínculos entre irán y venezuela

operaciones secretas en venezuela

reacción internacional ante maduro

maduro bajo investigación de ee uu

caracas y el terrorismo global

alianza geopolítica venezuela medio oriente

últimas noticias venezuela hezbolá

Desde Diario Gestión

Así es la TORMENTA TROPICAL MELISSA que amenaza al CARIBE Gestión.

MADURO ANUNCIA USO DE MISILES ANTIAÉREOS RUSOS ANTE AMENAZA DE TRUMP Gestión.

NUEVAS PROTESTAS EN NUEVA YORK CONTRA LAS REDADAS MIGRATORIAS DEL ICE Gestión.

CERCANÍA DE CORINA CON TRUMP, UN ARMA DE DOBLE FILO.

¿Qué buscan realmente los Centennials en el mundo laboral?.

Noticias 22 de octubre: EE. UU. ANIQUILA LANCHAS, PERO NO DINERO DEL NARCO Noticiero.

LOS CAMBIOS DE RÉGIMEN RARA VEZ PROSPERAN.

TRUMP ATACA NARCOLANCHA CERCA DE COLOMBIA Y AUMENTA TENSIÓN Gestión.

FILTRACIONES DESDE WASHINGTON CONFIRMAN OPERATIVO PARA DERROCAR A MADURO RADAR24.

MILITARES SALEN A LAS CALLES TRAS DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA Y CALLAO Gestión.

MADURO Y PETRO SELLAN ALIANZA QUE ENFURECE A EE. UU. I radarclips.

IMÁGENES DEL NUEVO ATAQUE DE EE.UU. CONTRA 'NARCOLANCHA' EN EL CÁRIBE Gestión.

Noticias 22 de octubre: RUSIA ATACA CON DRONES UNA GUARDERÍA DE NIÑOS EN UCRANIA Noticiero.

¿Qué es el WRAP?: la HERRAMIENTA del ICE que usa en redadas contra INMIGRANTES Gestión.

¿Qué es VENAPP y cuáles serán los riesgos para los VENEZOLANOS ante el régimen de MADURO? Gestión.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.