Abogado de Pamela López se pronunció tras la visita de Christian Cueva América Espectáculos (HOY)
Abogado de Pamela López se pronunció tras la visita de Christian Cueva (HOY)
¿QUÉ DIJO?
El nuevo abogado de Pamela López se pronunció tras la visita de Christian Cueva a sus hijos. Además, aclaró que el futbolista nunca tuvo una restricción para verlos.
Capítulos:
00:00 Abogado de Pamela habló tras la visita de Christian
01:20 Abogado aclara que el futbolista nunca tuvo una restricción de visita
2 de septiembre de 2025.
