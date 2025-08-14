GRABADO el 14-08-2025

Restos de policía asesinado llegan a comisaría Laura Caller para recibir honores

Los restos del policía Juan Carlos Díaz Chapoñán, quien fue asesinado por delincuentes, llegaron a la Comisaría Laura Caller, en Los Olivos. Ante la presencia de sus deudos y compañeros, el agente fallecido a manos de la criminalidad recibió los honores fúnebres en la dependencia policial.



