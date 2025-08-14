GRABADO el 14-08-2025

Restos de policía asesinado llegan a comisaría Laura Caller para recibir honores

Los restos del policía Juan Carlos Díaz Chapoñán, quien fue asesinado por delincuentes, llegaron a la Comisaría Laura Caller, en Los Olivos. Ante la presencia de sus deudos y compañeros, el agente fallecido a manos de la criminalidad recibió los honores fúnebres en la dependencia policial.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Restaurante 'El Mistiano' premia a los fieles oyentes de Exitosa por aniversario de Arequipa.

EXITOSA DEPORTES ALIANZA RUMBO A CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICA - HOY LE TOCA A LA U - 14/08/25.

EXITOSA DEPORTES ALIANZA RUMBO A CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICA - HOY LE TOCA A LA U - 14/08/25.

Restaurante El Mistiano y Exitosa premian a 20 oyentes con almuerzo arequipeño.

Restos de policía asesinado llegan a comisaría Laura Caller para recibir honores.

Alessandro Burlamaqui: "Cada partido es importante y se merece respeto".

MTC ratifica soberanía peruana sobre Santa Rosa: "Somos firmes en nuestra posición".

Los Olivos: Delincuente implicado en asesinato de policía es trasladado a la Dirincri.

Mañana Arequipa, Piura y Huánuco celebrarán su aniversario: ¿Cuál es la oferta turística?.

Arequipa celebra su 485 aniversario con misa, Te Deum y sesión solemne.

Huánuco celebra su 486 aniversatio con lo mejor de su gastronomía.

Congreso: Oficialía Mayor propone reducir minutos de participación de parlamentarios.

Clausuran juegos mecánicos de parque central de Chosica tras accidente que dejó 2 menores heridos.

Poder Judicial evalúa ampliar detención de topógrafos colombianos en Santa Rosa.

Santa Rosa: Exitosa continúa reportando desde la zona fronteriza peruana Colombiana.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Restaurante 'El Mistiano' premia a los fieles oyentes de Exitosa por aniversario de Arequipa

video

EXITOSA DEPORTES ALIANZA RUMBO A CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICA - HOY LE TOCA A LA U - 14/08/25

video

EXITOSA DEPORTES ALIANZA RUMBO A CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICA - HOY LE TOCA A LA U - 14/08/25

video

Restaurante El Mistiano y Exitosa premian a 20 oyentes con almuerzo arequipeño

video

Restos de policía asesinado llegan a comisaría Laura Caller para recibir honores

video

Alessandro Burlamaqui: "Cada partido es importante y se merece respeto"

video

MTC ratifica soberanía peruana sobre Santa Rosa: "Somos firmes en nuestra posición"

video

Los Olivos: Delincuente implicado en asesinato de policía es trasladado a la Dirincri

video

Mañana Arequipa, Piura y Huánuco celebrarán su aniversario: ¿Cuál es la oferta turística?

video

Arequipa celebra su 485 aniversario con misa, Te Deum y sesión solemne

video

Huánuco celebra su 486 aniversatio con lo mejor de su gastronomía

video

Congreso: Oficialía Mayor propone reducir minutos de participación de parlamentarios

video

Clausuran juegos mecánicos de parque central de Chosica tras accidente que dejó 2 menores heridos

video

Poder Judicial evalúa ampliar detención de topógrafos colombianos en Santa Rosa

video

Santa Rosa: Exitosa continúa reportando desde la zona fronteriza peruana Colombiana

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 14 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo