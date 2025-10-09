GRABADO el 09-10-2025

Martín Ojeda pide unidad y acciones concretas contra la inseguridad en Perú ADNRPP ENTREVISTA

El exviceministro y representante del gremio de transportistas, Martín Ojeda, conversa con Rotativa del Aire sobre la grave situación de inseguridad que enfrenta el Perú. Destaca la reciente publicación del decreto que protege la identidad de quienes denuncien extorsiones y exige al Gobierno, Congreso y Poder Judicial coordinar medidas efectivas. Además, alerta sobre la urgencia de reglamentar la ley de flagrancia y controlar la venta de chips.



