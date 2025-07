GRABADO el 11-07-2025

"Tenemos stock para una semana más": Precios en mercados podrían aumentar por bloqueos de carreteras

Los distintos puntos bloqueados en la Panamericana Sur, por parte de los mineros, están afectando el traslado de alimentos. Esto, sin embargo, aún no se percibe del todo en los mercados, pues tienen abastecimiento. Sin embargo, hay el temor de que la situación no se arregle pronto, venga la escasez y suban precios de cebolla, ajo y más.



