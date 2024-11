La actriz #AlessandraFuller reveló todo en #cafeconlachevez : sus romances, su reencuentro con Mayra y Flavia, Pablo Heredia, su boda cancelada, Renato Rossini Jr. y más. Ponte cómodo y disfruta de un café con mucho 'chimi chimi'. #podcast #trome #entrevista



00:00 INICIO

02:37 INVIRTIÓ BUEN DINERO EN SU PELÍCULA

05:37 SU REENCUENTRO CON FLAVIA Y MAYRA GOÑI

08:16 ALE FULLER Y LOS DETALLES DE SU ENFRENTAMIENTO CON FLAVIA LAOS

09:48 ALE FULLER SE QUIEBRA AL HABLAR DE FLAVIA LAOS.

12:20 ALE FULLER Y SU ANÉCDOTA CON FLAVIA: “SALIMOS SIN ROPA..."

15:20 ALE FULLER NO HA PROBADO DROGAS: “NO TOMO NI FUMO, PERO BAILO PEGADO”

21:18 ¿CUÁNTAS RELACIONES HA TENIDO EN SU VIDA

22:18 ALE FULLER: “MIS RELACIONES HAN DURADO 2 AÑOS, ES UN PATRÓN”

23:39 ALE FULLER YA NO QUIERE CASARSE Y NO SUEÑA CON TENER HIJOS

26:55 ¿ALE FULLER SE HABLA CON SUS EXPAREJAS

27:44 ALE FULLER Y PABLO HEREDIA: “FUE BONITO ENCONTRARNOS”

29:12 ALE FULLER IRÍA A LAS BODAS DE SUS EXPAREJAS: “NO BORRO FOTOS DE MIS REDES”

31:50 NO PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD

33:34 ALE FULLER: “ME HACKEARON EL CELULAR PARA VER MI UBICACIÓN EN VIVO”

39:04 ALE FULLER Y LA PELÍCULA CON FLAVIA Y MAYRA

42:27 ALE FULLER VIAJARÁ CON FLAVIA Y MAYRA A TAILANDIA

42:43 ALE FULLER CUMPLE SU SUEÑO: “MI LUNA DE MIEL IBA A SER EN MALDIVAS”

44:34 NIEGA BESOS CON SUS COMPAÑEROS DE RODAJE

50:28 CONFIRMA QUE RENATO ROSSINI QUISO BESARLA

55:46 SU ETAPA EN EL GRAN CHEF: “ME CAMBIÓ LA VIDA”

58:52 CAFÉS CARGADOS

01:00:24 ALE FULLER: “VOLVERÍA A TRABAJAR CON PABLO HEREDIA”



