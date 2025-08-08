CLAUDIA SHEINBAUM rechaza intervención militar de EE. UU. tras propuesta de TRUMP LR
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que un eventual decreto del exmandatario Donald Trump para permitir acciones militares contra cárteles designados como terroristas no representa una amenaza para la soberanía de México. La mandataria recalcó que existe cooperación bilateral, pero descartó categóricamente cualquier tipo de invasión o presencia de fuerzas estadounidenses en territorio nacional.
Según Sheinbaum, su gobierno fue notificado de la orden ejecutiva, pero esta no implica intervención militar. La Casa Blanca, por su parte, no confirmó ni negó la existencia del decreto, aunque sostuvo que la medida de Trump busca proteger la seguridad nacional al clasificar a varios cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras.
trump sheinbaum mexico estadosunidos
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
trump
sheinbaum
mexico
estados unidos
trump hoy
trump noticias
estados unidos noticias
Desde La República - LR+
ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA A MAGISTRADO DEL TC SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 04 al 08 de agosto NewsLR.
AYACUCHO FC vs ALIANZA LIMA HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR.
UNIVERSITARIO vs SPORT BOYS: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR.
PERÚ enviará protesta a COLOMBIA por sobrevuelo militar HardNews.
Buscan a joven madre que salió a comprar y no regresó a casa en Cusco EnVivoLR.
CLAUDIA SHEINBAUM rechaza intervención militar de EE. UU. tras propuesta de TRUMP LR.
Smartwatch vs. Smartband: todas sus diferencias DaTec.
ISRAEL aprueba plan de NETANYAHU para ocupar GAZA LR.
La NASA está de luto: Jim Lovell, héroe de Apolo 13, fallece a los 97 años LR.
PUTIN informó a XI sobre conversaciones entre Rusia y EE. UU. Noticias del 8 de agosto de 2025.
MÉXICO NIEGA conocer los VÍNCULOS DE MADURO con el CÁRTEL DE SINALOA LR.
ARANCELES de TRUMP: El GOLPE que también SUFRIRÁ EE. UU. NewsLR.
¿Por qué el DÓLAR ha PERDIDO EL 98 DE SU VALOR desde 1971? NewsLR.
Gabinete de BOLUARTE se pronuncia tras tensión con Colombia por Isla Santa Rosa HLR.
Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.