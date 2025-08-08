GRABADO el 08-08-2025

CLAUDIA SHEINBAUM rechaza intervención militar de EE. UU. tras propuesta de TRUMP LR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que un eventual decreto del exmandatario Donald Trump para permitir acciones militares contra cárteles designados como terroristas no representa una amenaza para la soberanía de México. La mandataria recalcó que existe cooperación bilateral, pero descartó categóricamente cualquier tipo de invasión o presencia de fuerzas estadounidenses en territorio nacional.
Según Sheinbaum, su gobierno fue notificado de la orden ejecutiva, pero esta no implica intervención militar. La Casa Blanca, por su parte, no confirmó ni negó la existencia del decreto, aunque sostuvo que la medida de Trump busca proteger la seguridad nacional al clasificar a varios cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras.

trump sheinbaum mexico estadosunidos

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública

trump
sheinbaum
mexico
estados unidos
trump hoy
trump noticias
estados unidos noticias

Desde La República - LR+

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA A MAGISTRADO DEL TC SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 04 al 08 de agosto NewsLR.

AYACUCHO FC vs ALIANZA LIMA HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR.

UNIVERSITARIO vs SPORT BOYS: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR.

PERÚ enviará protesta a COLOMBIA por sobrevuelo militar HardNews.

Buscan a joven madre que salió a comprar y no regresó a casa en Cusco EnVivoLR.

CLAUDIA SHEINBAUM rechaza intervención militar de EE. UU. tras propuesta de TRUMP LR.

Smartwatch vs. Smartband: todas sus diferencias DaTec.

ISRAEL aprueba plan de NETANYAHU para ocupar GAZA LR.

La NASA está de luto: Jim Lovell, héroe de Apolo 13, fallece a los 97 años LR.

PUTIN informó a XI sobre conversaciones entre Rusia y EE. UU. Noticias del 8 de agosto de 2025.

MÉXICO NIEGA conocer los VÍNCULOS DE MADURO con el CÁRTEL DE SINALOA LR.

ARANCELES de TRUMP: El GOLPE que también SUFRIRÁ EE. UU. NewsLR.

¿Por qué el DÓLAR ha PERDIDO EL 98 DE SU VALOR desde 1971? NewsLR.

Gabinete de BOLUARTE se pronuncia tras tensión con Colombia por Isla Santa Rosa HLR.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA A MAGISTRADO DEL TC SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO

video

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 04 al 08 de agosto NewsLR

video

AYACUCHO FC vs ALIANZA LIMA HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR

video

UNIVERSITARIO vs SPORT BOYS: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR

video

PERÚ enviará protesta a COLOMBIA por sobrevuelo militar HardNews

video

Buscan a joven madre que salió a comprar y no regresó a casa en Cusco EnVivoLR

video

CLAUDIA SHEINBAUM rechaza intervención militar de EE. UU. tras propuesta de TRUMP LR

video

Smartwatch vs. Smartband: todas sus diferencias DaTec

video

ISRAEL aprueba plan de NETANYAHU para ocupar GAZA LR

video

La NASA está de luto: Jim Lovell, héroe de Apolo 13, fallece a los 97 años LR

video

PUTIN informó a XI sobre conversaciones entre Rusia y EE. UU. Noticias del 8 de agosto de 2025

video

MÉXICO NIEGA conocer los VÍNCULOS DE MADURO con el CÁRTEL DE SINALOA LR

video

ARANCELES de TRUMP: El GOLPE que también SUFRIRÁ EE. UU. NewsLR

video

¿Por qué el DÓLAR ha PERDIDO EL 98 DE SU VALOR desde 1971? NewsLR

video

Gabinete de BOLUARTE se pronuncia tras tensión con Colombia por Isla Santa Rosa HLR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Bomba atómica sobre Nagasaki

Bomba atómica sobre Nagasaki

Día Internacional de Coworking

Día Internacional de Coworking

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 09 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo