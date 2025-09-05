DONALD TRUMP autoriza derribo de AVIONES VENEZOLANOS LR
Donald Trump autorizó el derribo de cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza real para las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe, luego de que dos F-16 sobrevolaran un buque antidrogas de EE. UU. Como respuesta, el Pentágono desplegó inmediatamente una decena de cazas F35 en Puerto Rico.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump advirtió que si dichos aviones vuelan en una posición peligrosa, las autoridades militares tendrán poder de decisión para actuar: si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados.
LaRepública EstadosUnidos Venezuela DonaldTrump
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
donald trump
donald trump ahora
donald trump lo ultimo
donald trump ultimo momento
donald trump ultima hora
donald trump venezuela
donald trump estados unidos
estados unidos ahora
estados unidos lo ultimo
estados unidos ultimo momento
venezuela
venezuela maduro
venezuela nicolas maduro
nicolas maduro
Desde La República - LR+
Israel destruye rascacielos en Gaza acusado de ser base de Hamas LR.
Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 01 al 05 de setiembre NewsLR.
ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA AL PRECANDIDATO PRESIDENCIAL YONHY LESCANO HNewsLR.
EE. UU. responde a amenaza de Diosdado Cabello contra María Corina LR.
EE.UU. rechaza provocación área de Venezuela Noticias del día 05 de setpiembre de 2025 LR.
Tony Rosado: "ataque a mi local habría sido por represalias" EnVivoLR.
EE.UU. rechaza provocación área de Venezuela Noticias del día 05 de setpiembre de 2025 LR.
PERIODISTA DE PANORAMA EN VIVO Brutalidad Política con Curwen.
ÚLTIMO MINUTO: NICOLÁS MADURO RESPONDE EN VIVO A TRUMP TRAS AMENAZAS.
MUNDIAL de DESAYUNOS EN VIVO IBAI: PERÚ VS CHILE VENEZUELA VS BOLIVIA EnDirectoLR.
DONALD TRUMP autoriza derribo de AVIONES VENEZOLANOS LR.
EE. UU. detiene a 500 trabajadores en planta de Hyundai y desata tensión con Corea del Sur LR.
¡INDIGNANTE! ACUÑA arremete contra TRUJILLANOS por no reconocer su trabajo en seguridad HLR.
SJL: joven pesa 300 kilos y busca ayuda para poder tratarse EnVivoLR.
DONALD TRUMP EN VIVO DESDE LA CASA BLANCA: presidente de los EE. UU. hace importante anuncio.
Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.