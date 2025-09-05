GRABADO el 05-09-2025

DONALD TRUMP autoriza derribo de AVIONES VENEZOLANOS  LR

Donald Trump autorizó el derribo de cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza real para las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe, luego de que dos F-16 sobrevolaran un buque antidrogas de EE. UU. Como respuesta, el Pentágono desplegó inmediatamente una decena de cazas F35 en Puerto Rico.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump advirtió que si dichos aviones vuelan en una posición peligrosa, las autoridades militares tendrán poder de decisión para actuar: si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados.

