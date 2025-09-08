GRABADO el 08-09-2025

Los Olivos: Joven barbero de 20 años fue asesinado afuera de su trabajo

El joven fue llevado a una clínica, pero los médicos confirmaron su deceso.



ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas MARTÍN VIZCARRA REAPARECE TRAS EXCARCELACIÓN EN DESFILE DE MOQUEGUA - ATV.

¿Betssy Chávez podría regresar al Congreso? Analista político explica las serias posibilidades.

Congreso de la República incrementó presupuesto de su cobertura médica y gasta s/9.5 millones.

Dina Boluarte entrega armas de alta tecnología y promete apoyo a la PNP.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del 08 de septiembre del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar un delicioso "nidito de mermelada" con Sandra Plevisani.

'Secretos de cocina': Programa del lunes 08 de septiembre del 2025.

AFP: Nueva ley de pensiones no permitirá más retiros a partir de hoy.

Jaime Chincha: Familiares y amigos velan sus restos en Miraflores.

Los Olivos: Joven barbero de 20 años fue asesinado afuera de su trabajo.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 08 de setiembre de 2025.

Jaime Chincha: ¿El infarto es un asesino silencioso? Cardióloga analiza el caso.

Obreros y una niña mueren sepultados por derrumbe de cerro en el Amazona.

Minivan que llevaba a toda una familia cayó del puente en la Av. Abancay.

SMP: Falsa pasajera asesinó a joven taxista para robarse su carro.

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.