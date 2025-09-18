Venezuela responde con ejercicios militares al despliegue de Estados Unidos en el Caribe sur
Venezuela inició ejercicios militares en la isla La Orchila como respuesta al despliegue de Estados Unidos. Con drones artillados, submarinos y buques de guerra, Maduro llama a la unión nacional. Washington acusa al mandatario de liderar el Cartel de los Soles y mantiene operaciones antidroga.
