GRABADO el 03-09-2025

Dina Boluarte: "Pensar en DD.HH. es también pensar en cómo están hacinados los presos"

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES SELECCIÓN PERUANA: POLO EN DUDA ANTE URUGUAY - ¿ZAMBRANO FUERA DEL ONCE?.

EXITOSA DEPORTES SELECCIÓN PERUANA: POLO EN DUDA ANTE URUGUAY - ¿ZAMBRANO FUERA DEL ONCE?.

Dina Boluarte: "Pensar en DD.HH. es también pensar en cómo están hacinados los presos".

Dina Boluarte: "Pensar en DD.HH. es también pensar en cómo están hacinados los presos".

Dina Boluarte minimiza críticas por reapertura del penal El Frontón: "Nada ni nadie nos detendrá".

Dina Boluarte minimiza críticas por reapertura del penal El Frontón: "Nada ni nadie nos detendrá".

Dina Boluarte sobre construcción de penal El Frontón: "Reducir el hacinamiento es una prioridad".

Dina Boluarte: "Esta presidenta toma decisiones firmes para defender la vida de los peruanos".

Sujeto utiliza logo de Exitosa de forma indebida.

Obra Q.E.P.D Matrimonio Post Mortem se presentará este 19, 20 y 21 de septiembre en el CAFAE-SE.

Peruanos rinden homenaje al legado musical de Chabuca Granda.

Fanáticos de Radio Exitosa disfrutan su pan con chicharrón gracias a Don Javier Chicharronería.

Exitosa y Don Javier Chicharronería premian la fidelidad de sus oyentes.

Obispos peruanos rechazan Ley de Amnistía promulgada por el Ejecutivo: "Sin justicia no hay paz".

Especialista explica cómo fortalecer lazos de confianza entre padres e hijos.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

EXITOSA DEPORTES SELECCIÓN PERUANA: POLO EN DUDA ANTE URUGUAY - ¿ZAMBRANO FUERA DEL ONCE?

video

EXITOSA DEPORTES SELECCIÓN PERUANA: POLO EN DUDA ANTE URUGUAY - ¿ZAMBRANO FUERA DEL ONCE?

video

Dina Boluarte: "Pensar en DD.HH. es también pensar en cómo están hacinados los presos"

video

Dina Boluarte: "Pensar en DD.HH. es también pensar en cómo están hacinados los presos"

video

Dina Boluarte minimiza críticas por reapertura del penal El Frontón: "Nada ni nadie nos detendrá"

video

Dina Boluarte minimiza críticas por reapertura del penal El Frontón: "Nada ni nadie nos detendrá"

video

Dina Boluarte sobre construcción de penal El Frontón: "Reducir el hacinamiento es una prioridad"

video

Dina Boluarte: "Esta presidenta toma decisiones firmes para defender la vida de los peruanos"

video

Sujeto utiliza logo de Exitosa de forma indebida

video

Obra Q.E.P.D Matrimonio Post Mortem se presentará este 19, 20 y 21 de septiembre en el CAFAE-SE

video

Peruanos rinden homenaje al legado musical de Chabuca Granda

video

Fanáticos de Radio Exitosa disfrutan su pan con chicharrón gracias a Don Javier Chicharronería

video

Exitosa y Don Javier Chicharronería premian la fidelidad de sus oyentes

video

Obispos peruanos rechazan Ley de Amnistía promulgada por el Ejecutivo: "Sin justicia no hay paz"

video

Especialista explica cómo fortalecer lazos de confianza entre padres e hijos

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

Día Internacional del Taekwondo

Día Internacional del Taekwondo

Creación Política del departamento de San Martín

Creación Política del departamento de San Martín

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 04 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo