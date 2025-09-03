GRABADO el 03-09-2025

Dina Boluarte: "Pensar en DD.HH. es también pensar en cómo están hacinados los presos"

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES SELECCIÓN PERUANA: POLO EN DUDA ANTE URUGUAY - ¿ZAMBRANO FUERA DEL ONCE?.

EXITOSA DEPORTES SELECCIÓN PERUANA: POLO EN DUDA ANTE URUGUAY - ¿ZAMBRANO FUERA DEL ONCE?.

Dina Boluarte: "Pensar en DD.HH. es también pensar en cómo están hacinados los presos".

Dina Boluarte: "Pensar en DD.HH. es también pensar en cómo están hacinados los presos".

Dina Boluarte minimiza críticas por reapertura del penal El Frontón: "Nada ni nadie nos detendrá".

Dina Boluarte minimiza críticas por reapertura del penal El Frontón: "Nada ni nadie nos detendrá".

Dina Boluarte sobre construcción de penal El Frontón: "Reducir el hacinamiento es una prioridad".

Dina Boluarte: "Esta presidenta toma decisiones firmes para defender la vida de los peruanos".

Sujeto utiliza logo de Exitosa de forma indebida.

Obra Q.E.P.D Matrimonio Post Mortem se presentará este 19, 20 y 21 de septiembre en el CAFAE-SE.

Peruanos rinden homenaje al legado musical de Chabuca Granda.

Fanáticos de Radio Exitosa disfrutan su pan con chicharrón gracias a Don Javier Chicharronería.

Exitosa y Don Javier Chicharronería premian la fidelidad de sus oyentes.

Obispos peruanos rechazan Ley de Amnistía promulgada por el Ejecutivo: "Sin justicia no hay paz".

Especialista explica cómo fortalecer lazos de confianza entre padres e hijos.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.