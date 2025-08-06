GRABADO el 06-08-2025

Junín: Adjudicaron millonaria obra a joven con poca experiencia

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DEL 2025.

¡Arequipa está de fiesta! Estas son las actividades por el 485 aniversario.

Los Olivos: Vecinos denuncian que 12 perritos fueron envenenados.

Waldemar Cerrón presenta proyecto para que Melcochita sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

Rafael López Aliaga anuncia entrega de llaves de la ciudad a Javier Milei.

Elecciones 2026: PPC mantuvo reuniones con Keiko Fujimori de cara a los comicios del próximo año.

Del Castillo y Velásquez Quesquén, entre los favoritos para ser candidato presidencial del APRA.

Coronel acusado de abuso sexual podría salir en libertad: este miércoles vence detención preliminar.

Magdalena: Restauran cúpula de iglesia Corazón de María.

Junín: Adjudicaron millonaria obra a joven con poca experiencia.

SMP: Delincuentes roban más de 8 mil soles a comerciante del mercado mayorista de Fiori.

24 Horas off Empresario agredió a personal de salvataje.

24 Horas off Mujer muere tras caer de segundo piso.

González-Olaechea a gobierno de Petro: "Si fueran a La Haya, serían derrotados por goleada".

Huaura: Vecina relata el terror que vivió niña de tres años mientras alcalde agredía a su madre.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

