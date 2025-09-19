Grandes pérdidas económicas por crisis en Machu Picchu: ¿Existe una solución definitiva?
La tregua de 72 horas permitió que autoridades regionales y locales abran un espacio para buscar una salida definitiva al conflicto generado por la concesión de la vía cuya disputa generó un paro indefinido.
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming).
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Mayella Lloclla en Habla Serio junto a Mónica y Santiago.
¡Miles de pescadores dependen de esta maravilla! La Reserva Nacional de Paracas cumple 50 años.
Así se vive en la heroica ciudad de la Guerra del Pacífico: ¿Por qué visitar Concepción en Junín?.
¿Vas a recibir flores amarillas este año? ¡Llegó la primavera!.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Grandes pérdidas económicas por crisis en Machu Picchu: ¿Existe una solución definitiva?.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Detonan dinamita en casa de familia: Más de 10 atentados con explosivos sacuden Tumbes este mes.
Asesinan brutalmente a pareja con más de 20 disparos: Solo una víctima sobrevivió.
"Deja la valla sumamente alta": ¿Julio Velarde continuará en el BCR?.
LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Habla abogado de la fiscal suspendida Delia Espinoza: ¿Qué pasará con ella?.
Suspenden provisionalmente por 6 meses a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.
"Era un atentado contra el APRA": 11 mil militantes desafiliados retornan al partido.
Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.
