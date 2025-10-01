GRABADO el 01-10-2025

Ratas, huecos y riesgo de accidentes mortales: Vecinos hartos de puente en pésimo estado en Callao

En la avenida Faucett, camino al antiguo aeropuerto, hay un emblemático puente que conecta colegios y zonas con bastante movimiento. Muchos vecinos lo usan para cruzar la avenida. Sin embargo, ir por ahí es exponerte al peligro: el puente no tiene base, se mueve con cada pisada, tiene hueco en el piso, hay ratas en el techo, etc.



