GRABADO el 10-11-2025

Karla Bacigalupo: ¿candidata que podría dar el golpe en Miss Universo 2025? SEGMENTO PurosFactos

Karla Bacigalupo ya aparece en los rankings internacionales como una de las grandes favoritas del Miss Universo 2025. Portales especializados la ubican en el top 20 y hasta en el top 11. ¿Será suficiente para pelear por la corona en Tailandia?



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! SUSCRÍBETE A RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 10/11/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO PERÚ NO REPROGRAMARÁN PARTIDO ANTE RUSIA A PESAR DEL VUELO DEMORADO TOCOYMEVOY.

Autoridades investigan muerte de hombre dentro de su auto en Puente Piedra ADNRPP DESPACHO.

Nuevas medidas para el Estado de Emergencia: ¿Qué puede aprender el Perú del modelo Bukele? ADNRPP.

Rafael López Aliaga plantea retirar al Perú de la Corte IDH ADNRPP ENTREVISTA.

Karla Bacigalupo: ¿candidata que podría dar el golpe en Miss Universo 2025? SEGMENTO PurosFactos.

Adiós a Stranger Things: así vive el elenco la emoción, amistad y nostalgia ochentera.

¿Usas moto? Estas son las nuevas reglas del MTC SEGMENTO PurosFactos.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 10/11/2025 ADNRPP.

¿Cuál es el plazo para otorgar el SALVOCONDUCTO a BETSSY CHÁVEZ? SEGMENTO PurosFactos.

¿Quiénes son los precandidatos al Senado en las Elecciones 2026? EPETM INFORME.

ENVIVO EL GOBIERNO NO RESUELVE PEDIDO DE SALVOCONDUCTO PARA BETSSY CHÁVEZ PUROSFACTOS.

Expectativas y Desafíos para José Jerí en el contexto actual ADNRPP ENTREVISTA.

La agricultura peruana se recupera ShortRPP.

Dinamarca propone prohibir RR.SS. a menores ¿Cuál sería el impacto en salud mental? SHORTRPP.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.