Alias 'El Monstruo: mujeres del círculo íntimo de Erick Moreno empiezan a delatarlo

No eran sus sicarios ni lugartenientes. Eran las mujeres más cercanas a su vida personal. Pero ahora, ese círculo que parecía impenetrable empieza a desmoronarse. Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, líder de la organización criminal 39Los Injertos del Cono Norte39, estaría siendo traicionado desde dentro: por su madre, su expareja, su cajera y hasta su actual novia paraguaya.



MUJERES VINCULADAS AL 39MONSTRUO39



Una de las piezas más enigmáticas es Martina Esther Hernández de la Cruz, alias 39Madre39, una mujer de casi 60 años que se presentaba como artesana y diseñadora. Incluso participó en el Paracas Fashion Week, donde lució accesorios elaborados con cáscaras de naranja. Nadie sospechaba que la creadora de esas piezas estuviera vinculada al líder de una red de extorsión. No obstante, los reportes contables indican que recibió remesas sospechosas enviadas por su hijo, Erick Moreno.



Otro rostro clave es Liseth Cruz Ruiz, conocida como 39La Patrona39, madre de al menos dos hijas del cabecilla criminal. Se le atribuyen varias intervenciones estéticas financiadas con dinero proveniente de actos ilícitos. Incluso, se señala que 39La Patrona39 se encontraba en Bolivia desde 2023.



La figura más reciente en sumarse a esta red es Dahiana Martínez Valdez, pareja del cabecilla y de nacionalidad paraguaya. Aunque no tiene antecedentes policiales, se investiga su posible nexo con otras organizaciones criminales y su cercanía con el también investigado 39Chinito Belaúnde39.



Pero el golpe más fuerte al clan lo dio la captura de Grace Bados Neyra, aprehendida el pasado 26 de marzo. Ella era el brazo financiero de Los Injertos del Cono Norte y la encargada de recibir grandes sumas de dinero producto de extorsiones. Usaba como fachada negocios de productos importados, estética y asesoría inmobiliaria. Según las investigaciones, también estaban implicadas hermanas de La Patrona.





