Ministro de Economía habla sobre la construcción del penal : "La inversión será de 180 millones"
La nueva cárcel de El Frontón será financiada bajo la modalidad de impuestos
Fe de Erratas SIGUE LA OPOSICIÓN A CONSTRUCCIÓN DE PENAL EN EL FRONTÓN - ATV.
Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.
