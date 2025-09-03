GRABADO el 03-09-2025

Ministro de Economía habla sobre la construcción del penal : "La inversión será de 180 millones"

La nueva cárcel de El Frontón será financiada bajo la modalidad de impuestos

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas SIGUE LA OPOSICIÓN A CONSTRUCCIÓN DE PENAL EN EL FRONTÓN - ATV.

Ministro de Economía habla sobre la construcción del penal : "La inversión será de 180 millones".

Surco: Auto a excesiva velocidad provoca brutal choque contra camioneta.

Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación de Betssy Chávez tras demanda de habeas corpus.

Abuelita denuncia a su vecino por apropiarse de su casa: "Me engañó y se metió con toda su familia".

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 03 de setiembre 2025.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 03 de setiembre de 2025.

Dina Boluarte pudo haber perdido la vida tras fallas que presentó el avión presidencial.

¡Indignante! Sujeto toca el trasero a niña ¡Y se va como si nada!.

Comerciante de Gamarra es extorsionada: "Si no les entrega 50 mil soles, la matan".

¡Cuidado! Colectivos a Huancayo son un peligro: No tienen SOAT ni autorización.

Joven desaparecida fue encontrada en Colombia: "Fue secuestrada por presunta red de trata ".

Policía captura a extorsionadores que incendiaban mercados en Villa María del Triunfo.

ATV Noticias Central: Programa del martes 2 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 2 de SETIEMBRE de 2025.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

Día Internacional del Taekwondo

Día Internacional del Taekwondo

Creación Política del departamento de San Martín

Creación Política del departamento de San Martín

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

