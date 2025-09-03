GRABADO el 03-09-2025

Ministro de Economía habla sobre la construcción del penal : "La inversión será de 180 millones"

La nueva cárcel de El Frontón será financiada bajo la modalidad de impuestos



Ministro de Economía habla sobre la construcción del penal : "La inversión será de 180 millones".

Surco: Auto a excesiva velocidad provoca brutal choque contra camioneta.

Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación de Betssy Chávez tras demanda de habeas corpus.

Abuelita denuncia a su vecino por apropiarse de su casa: "Me engañó y se metió con toda su familia".

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 03 de setiembre 2025.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 03 de setiembre de 2025.

Dina Boluarte pudo haber perdido la vida tras fallas que presentó el avión presidencial.

¡Indignante! Sujeto toca el trasero a niña ¡Y se va como si nada!.

Comerciante de Gamarra es extorsionada: "Si no les entrega 50 mil soles, la matan".

¡Cuidado! Colectivos a Huancayo son un peligro: No tienen SOAT ni autorización.

Joven desaparecida fue encontrada en Colombia: "Fue secuestrada por presunta red de trata ".

Policía captura a extorsionadores que incendiaban mercados en Villa María del Triunfo.

ATV Noticias Central: Programa del martes 2 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 2 de SETIEMBRE de 2025.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

