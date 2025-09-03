GRABADO el 03-09-2025

Dina Boluarte pudo haber perdido la vida tras fallas que presentó el avión presidencial

La falla ocurrió tras la participación de Dina Boluarte en la cumbre APEC

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Abuelita denuncia a su vecino por apropiarse de su casa: "Me engañó y se metió con toda su familia".

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 03 de setiembre 2025.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 03 de setiembre de 2025.

Dina Boluarte pudo haber perdido la vida tras fallas que presentó el avión presidencial.

¡Indignante! Sujeto toca el trasero a niña ¡Y se va como si nada!.

Comerciante de Gamarra es extorsionada: "Si no les entrega 50 mil soles, la matan".

¡Cuidado! Colectivos a Huancayo son un peligro: No tienen SOAT ni autorización.

Joven desaparecida fue encontrada en Colombia: "Fue secuestrada por presunta red de trata ".

Policía captura a extorsionadores que incendiaban mercados en Villa María del Triunfo.

ATV Noticias Central: Programa del martes 2 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 2 de SETIEMBRE de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del martes 2 de setiembre del 2025.

¡Setiembre es clave! Se conocerá sentencia a Toledo e inicio de juicios a PPK y Susana Villarán.

¡Exclusivo! Dos jóvenes estarían detrás de una nueva modalidad de estafa de alquiler de autos.

Ajuste de cuentas sería el móvil del asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia.

Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Abuelita denuncia a su vecino por apropiarse de su casa: "Me engañó y se metió con toda su familia"

video

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 03 de setiembre 2025

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 03 de setiembre de 2025

video

Dina Boluarte pudo haber perdido la vida tras fallas que presentó el avión presidencial

video

¡Indignante! Sujeto toca el trasero a niña ¡Y se va como si nada!

video

Comerciante de Gamarra es extorsionada: "Si no les entrega 50 mil soles, la matan"

video

¡Cuidado! Colectivos a Huancayo son un peligro: No tienen SOAT ni autorización

video

Joven desaparecida fue encontrada en Colombia: "Fue secuestrada por presunta red de trata "

video

Policía captura a extorsionadores que incendiaban mercados en Villa María del Triunfo

video

ATV Noticias Central: Programa del martes 2 de septiembre del 2025

video

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 2 de SETIEMBRE de 2025

video

Ocurre Ahora: Programa del martes 2 de setiembre del 2025

video

¡Setiembre es clave! Se conocerá sentencia a Toledo e inicio de juicios a PPK y Susana Villarán

video

¡Exclusivo! Dos jóvenes estarían detrás de una nueva modalidad de estafa de alquiler de autos

video

Ajuste de cuentas sería el móvil del asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Culto a Capacocha

Culto a Capacocha

Festival Folklórico en el distrito de Nepeña (Áncash)

Festival Folklórico en el distrito de Nepeña (Áncash)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Nacimiento de Chabuca Granda

Nacimiento de Chabuca Granda

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 03 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo