Denuncian aumento de robos tras retiro de rejas en Ate

La inseguridad vuelve a encender las alarmas en Ate. Esta vez, los comensales de un restaurante en Salamanca fueron víctimas de un asalto a mano armada: no solo les robaron sus celulares, sino que el delincuente también los obligó a entregar las claves de sus dispositivos antes de huir en una moto conducida por su cómplice.



DENUNCIAN AUMENTO DE INSEGURIDAD



Vecinos atribuyen el incremento de robos a una decisión polémica del alcalde Franco Vidal: el retiro de rejas en distintas zonas del distrito, una medida que promueve durante sus transmisiones en vivo. Se sacó la reja, se acabó, repite el burgomaestre en sus streamings mientras fiscaliza personalmente las calles. La medida, sin embargo, ha generado rechazo.



Bastantes robos, y encima que han quitado las rejas, peor. No se puede vivir, expresó una vecina. Otros residentes señalaron que ahora no cuentan ni con vigilancia policial ni presencia del serenazgo, lo que agrava su sensación de desprotección.



Aunque el retiro de rejas busca recuperar espacios públicos, vecinos insisten en que estas estructuras eran colocadas por seguridad ante la falta de patrullaje. Estamos a la potestad de los delincuentes, lamentó otro ciudadano.



Los residentes indican que si se van a liberar las calles, que sea con un plan real de seguridad. De lo contrario, la exposición podría seguir costando caro.

