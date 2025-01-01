GRABADO

canete cuatro hombres con historial delictivo son asesinados en presunto ajuste de cuentas

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 4 de setiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 4 de septiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 4 de septiembre del 2025.

Congreso aprueba interpelar al ministro del Interior, Carlos Malaver.

Ministro de Economía pide a congresistas no aprobar un nuevo retiro de AFP.

Pedro Gallese: sé que es difícil, pero aún tenemos la oportunidad de llegar al Mundial.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 4 de septiembre del 2025.

Perú vs. Uruguay: hinchas realizan banderazo en apoyo a la Bicolor.

Betssy Chávez fue trasladada a clínica en San Martín de Porres.

Presidenta Dina Boluarte: nuevo penal El Frontón aislará a los delincuentes más peligrosos.

Ministro de Defensa resalta la entrega de las FF. AA. en la lucha contra la criminalidad en Pataz.

Pleno del Congreso aprobó moción que declara al Cártel de los Soles como organización terrorista.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 4 de setiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 4 de setiembre del 2025.

"Diálogo abierto": programa completo del 3 de septiembre del 2025.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.