GRABADO el 04-09-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 4 de setiembre del 2025

EnVivo Entérate de lo último del acontecer nacional e internacional en NoticiasTarde.

En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte y del premier Eduardo Arana y otros ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 4 de setiembre del 2025.

Cajamarca: Corpac rechaza agresión de ronderos a gerente en aeropuerto de Jaén.

Mincul y Shanghai Media Group sellan alianza para impulsar cooperación bilateral.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 4 de septiembre del 2025.

Martín Vizcarra deja el penal Barbadillo tras fallo del Poder Judicial.

Chimbote: pitbull ataca a madre e hijo en plena calle.

Cámaras graban a sujetos vandalizando mural de Alianza Lima en los exteriores de Matute.

ATTACK ON TITAN y un concierto ÉPICO en Perú: Animatissimo da detalles en "Chicos del multiverso".

Todo lo que debes saber sobre la nueva ley que protege a trabajadores con cáncer.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 4 de setiembre del 2025.

Muere Giorgio Armani, legendario diseñador italiano, a los 91 años.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 4 de septiembre del 2025.

Congreso aprueba interpelar al ministro del Interior, Carlos Malaver.

Ministro de Economía pide a congresistas no aprobar un nuevo retiro de AFP.

Pedro Gallese: sé que es difícil, pero aún tenemos la oportunidad de llegar al Mundial.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

