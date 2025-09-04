ATTACK ON TITAN y un concierto ÉPICO en Perú: Animatissimo da detalles en "Chicos del multiverso"
ATTACK ON TITAN EN PERÚ ¡Un concierto épico llega a Lima y aquí revelamos todo!
ANIMATISSIMO presenta Symphonie für Eldia, un espectáculo sinfónico inspirado en SHINGEKI NO KYOJIN, con más de 50 músicos, coro y solistas interpretando la música de HIROYUKI SAWANO y LINKED HORIZON.
En este episodio de CHICOS DEL MULTIVERSO, Silvana Rivera Mauw y Aldo Olivera conversan con Gabriel Vizcarra, director de Animatissimo, sobre:
Cómo nació la idea de este CONCIERTO ÉPICO EN LIMA.
Los retos de adaptar la música de ATTACK ON TITAN al formato sinfónico.
Qué sorpresas esperan a los fans en el TEATRO NOS PUCP.
Y un momento especial con violín en vivo que te pondrá la piel de gallina.
FECHAS: 6 y 7 de septiembre 4 p. m. y 8 p. m.
LUGAR: Teatro NOS PUCP San Isidro, Lima, Perú
ENTRADAS: Teleticket
Cuéntanos en los comentarios: ¿qué OPENING de ATTACK ON TITAN quieres escuchar sí o sí en vivo?
Timestamps
00:00 Intro Bienvenida y enganche con "Attack on titan"
00:32 Presentación de Aldo como nuevo integrante
02:02 ¿Qué opening o ending de anime te pone la piel de gallina?
20:31 Presentación de Animatissimo
21:12 Gabriel Vizcarra cuenta cómo nació la idea del concierto
34:23 ¡Gabriel Vizcarra toca Guren no Yumiya!
37:29 Ping-pong geek con Gabriel
39:27: ¿Qué se viene en Animatissimo?
46:15 ¿De qué otros temas quieres que hablemos en Chicos del multiverso?
36:26 Cierre y mensaje final para los fans
ℹ Sobre "Chicos del multiverso":
"Chicos del multiverso" es el podcast geek de TVPerú Noticias en YouTube, conducido por Silvana Rivera Mauw y Aldo Olivera
Estreno todos los jueves a las 9:00 p. m. en el canal oficial de TVPerú Noticias.
Aquí encontrarás debates, entrevistas y noticias sobre lo que mueve al fandom en Perú y el mundo.
