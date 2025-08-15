GRABADO el 15-08-2025

¡Atención! Hoy se realizará el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025

En entrevista con Exitosa, la subdirectora de preparación del Indeci, Zarela Cieza, exhortó a la ciudadanía a participar del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro que se realizará hoy a las 3:00 p.m.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 15/08/25.

Atentado en Trujillo: "Nunca hemos visto esto en nuestra urbanización", afirma alcalde vecinal.

Importancia de la intervención temprana en la infancia.

Ministro del Interior y Cesar Acuña brindan conferencia de prensa tras atentado en Trujillo.

Tacna participa hoy a las 3:00 p.m. en el Simulacro Nacional Multipeligro.

Alcalde vecinal de 'El Molino', en Trujillo, llora al ver los daños que dejó la explosión.

Chiclayo: Población asegura tener mochilas de emergencia en casos de sismos.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 15/08/25.

Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en Ventanilla.

¡Atención! Hoy se realizará el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025.

Junín tiene tres fallas geológicas en riesgo sísmico: "Cualquiera se puede activar".

Martín García Wong: "En el Perú se registran tres movimientos telúricos diarios".

SJL: Vecinos construyen rompe muelles por falta de acción municipal.

Cercado de Lima: Acribillan a balazos a ciudadano extranjero en la plaza San Martín.

Abogado internacional asegura que Pedro Castillo no cometió el delito de rebelión.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

