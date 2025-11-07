GRABADO el 07-11-2025

LATINA NOTICIAS MATINAL - VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 2025

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming).

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS MATINAL - VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 2025.

Paró su carro para hablar con personal de seguridad y lo asesinan: "No tenía problemas con nadie".

Madre e hija recaudaban dinero de extorsiones de Lima y Callao: Así operaba banda 'Perú Unido'.

Caen extorsionadores de transportistas en el Callao.

Policía da testimonio clave en caso contra Wanda del Valle: "Pensaban atentar contra el coronel".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2025.

José Jerí anuncia "acciones firmes e intensas" en su gobierno.

Mujer es asesinada a balazos por hombre que habría intentado denunciar en comisaría El Milagro.

Robaron camioneta, escaparon y fueron capturados: Así cayeron 'Los Chukys de Ica'.

Joven llora tras encontrar muerta a su pareja en hostal de Carabayllo.

Peruanos deciden su voto en la cola: ¿Verdad o mentira?.

Los jóvenes peruanos y su influencia en la elecciones 2026.

Ronderos castigan con 12 latigazos a alcalde en Ica.

¿México podría demandar al Perú por caso Betssy Chávez?.

José Jerí anuncia nuevo plan de seguridad ante la ola de criminalidad: Conoce el plan 'Bratton'.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

