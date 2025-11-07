LATINA NOTICIAS MATINAL - VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 2025
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS MATINAL - VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 2025.
Paró su carro para hablar con personal de seguridad y lo asesinan: "No tenía problemas con nadie".
Madre e hija recaudaban dinero de extorsiones de Lima y Callao: Así operaba banda 'Perú Unido'.
Caen extorsionadores de transportistas en el Callao.
Policía da testimonio clave en caso contra Wanda del Valle: "Pensaban atentar contra el coronel".
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2025.
José Jerí anuncia "acciones firmes e intensas" en su gobierno.
Mujer es asesinada a balazos por hombre que habría intentado denunciar en comisaría El Milagro.
Robaron camioneta, escaparon y fueron capturados: Así cayeron 'Los Chukys de Ica'.
Joven llora tras encontrar muerta a su pareja en hostal de Carabayllo.
Peruanos deciden su voto en la cola: ¿Verdad o mentira?.
Los jóvenes peruanos y su influencia en la elecciones 2026.
Ronderos castigan con 12 latigazos a alcalde en Ica.
¿México podría demandar al Perú por caso Betssy Chávez?.
José Jerí anuncia nuevo plan de seguridad ante la ola de criminalidad: Conoce el plan 'Bratton'.
Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.
