La selección peruana necesita sumar tres puntos ante Colombia para no alejarse de la zona de clasificación al Mundial 2026. Jugadores realizaron trabajos físicos en el Nacional, pero Zanelatto trabajó por separado en los entrenamientos ¿La primera baja de Perú Además, ¿cuándo será el debut oficial de Paolo Guerrero en Alianza Lima Esto y más hoy en #Líbero.



00:00 Presentación

02:25 Líbero: Portada de hoy

03:32 Eliminatorias 2026: Selección peruana se enfrentará a Colombia

11:42 Perú vs. Colombia: ¿Cuál es el once de Jorge Fossati

13:55 ¿Perú tiene que ganar si o si a Colombia

17:42 Paolo Guerrero regreso a Alianza Lima: ¿Cuándo será su debut

25:56 Fixture: Agenda de hoy

27:25 Despedida



