GRABADO el 30-04-2025

BALA POR RECLAMAR PNP protege a minera y dispara en el rostro a comuneros que reclaman derechos

SIN PIEDAD Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que resguardaban las instalaciones de la minera Antamina en Áncash habrían disparado a quemarropa contra comuneros que acataban un paro indefinido en protesta por presuntos incumplimientos de acuerdos por parte de la empresa. Desde el martes 29 de abril, comunidades campesinas como Juan Velasco Alvarado de Uchupata y Santa Cruz de Pichiu iniciaron la medida de fuerza, exigiendo el cumplimiento de compromisos relacionados con salud, educación y desarrollo, asumidos por la minera en los últimos 25 años.



La violencia escaló cuando los comuneros intentaron ingresar a las instalaciones de la empresa, siendo repelidos volentamente por la PNP con bombas lacrimógenas y disparos de perdigones. Videos difundidos en redes sociales muestran a manifestantes denunciando haber sido heridos en el rostro y otras partes del cuerpo. Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de heridos, y la empresa no ha emitido un comunicado oficial al respecto.



Los comuneros han advertido que, de no establecerse un diálogo efectivo con la empresa, las protestas podrían intensificarse, incluyendo la posibilidad de trasladar la movilización hasta la ciudad de Lima.



Desde El Búho pe

