Reafirma que hay un complot político en su contra, tras su viaje a Estados Unidos durante una semana. El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, aseguró que en su licencia por temas personales y que dejó en el cargo a la teniente Eyby Guibert.



Por su parte, el regidor provincial, Jorge Vásquez, no descartó iniciar un proceso en contra del burgomaestre, por supuestamente no dejar a algún concejal en su reemplazo.



Ante los cuestionamientos, se ha difundido un extracto de la sesión de concejo del pasado 28 de agosto, en el que la autoridad edil informa de su viaje al pleno del concejo y revela que deja la resolución de alcaldía encargando funciones a la primera regidora.



Luego que el alcalde dijera que detrás habría intereses políticos, Jorge Vásquez, respondió con la baja ejecución presupuestal de la municipalidad, la que no sobrepasa el 17%.



