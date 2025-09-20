GRABADO el 20-09-2025

Ricardo Dondón se rinde ante las mejores carnes de El Rincón del Asado

¡Lo disfrutó solito! Ricardo Rondón visitó El Rincón del Asado y no pudo resistirse a las mejores carnes y parrillas que posee su variada carta.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú ElRincónDelAsado RicardoRondón

Desde Exitosa Noticias

Isabelle Decenciere presenta su exposición 'Mis Cercanías'.

Flores amarillas desde S/5 soles en Mercado de Flores Santa Rosa.

LIGA 1 EN VIVO FECHA 10 - UTC VS UNIVERSITARIO EN VIVO .

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 20/09/25.

Ricardo Rondón y Joselito descubren los beneficios de Vivaldi Inmobiliaria.

Ricardo Dondón se rinde ante las mejores carnes de El Rincón del Asado.

El Castillo de Chancay sorprendió a Joselito con sus impresionantes habitaciones con vista al mar.

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 20/09/25.

Papa León XIV ofreció su primera entrevista: Detalles en exclusiva para Exitosa.

Papa León XIV rechazó reunión con RLA para evitar manipulación política, afirma periodista.

'Generación Z' responde a críticas por marcha: Buscamos que el gobierno escuche al pueblo.

'Generación Z': Colectivos juveniles expresan su rechazo a la inseguridad y la corrupción.

Machu Picchu registra grandes pérdidas económicas por conflictos, señala experto.

Delia Espinoza "hizo respetar su autonomía" al no restituir a Patricia Benavides, según abogado.

Delia Espinoza: Suspensión de la fiscal de la Nación es inconstitucional, señala experto.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.