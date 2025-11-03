GRABADO el 03-11-2025

Mercados de Lima y Callao paralizarán este 6 de noviembre: Así están los precios previo al paro

Comerciantes protestan contra multas excesivas de Sedapal.



ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas ¿CUÁNTAS EMPRESAS ACATARÁN PARO DE TRANSPORTES? - ATV.

SMP: Sujetos armados asaltan un grifo y pocas cuadras después a un repartidor.

Presidente Jerí evalúa resultados del estado de emergencia con alcaldes de Lima y Callao.

Presidente Jerí asume como Jefe Supremo de las FF.AA. y PNP.

Arequipa: Desalojan con manguerazos a personas que festejaban Halloween en Plaza de Armas.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del lunes 3 de noviembre del 2025.

Sandra Plevisani sabe cómo preparar la mejor tarta Pavlova del mundo y aquí tienes su receta.

Peruanos varados en Jamaica son repatriados tras pasar días de terror por el huracán Melissa.

Sujeto agrede a su expareja mientras llevaba a su bebé en brazos ¡Y ella termina siendo detenida!.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 03 de Noviembre de 2025.

Mercados irán a paro el 6 de noviembre por la inseguridad y en protesta contra Sedapal.

Mercados de Lima y Callao paralizarán este 6 de noviembre: Así están los precios previo al paro.

Paro de transportistas del 4 de noviembre en Lima y Callao: "Más de 300 empresas acatarán la medida".

Oficiales del Grupo Terna disfrazados capturaron a delincuentes durante Halloween.

Madre de 'Maldito Cris' cae en fiesta de Halloween junto a una banda de trata de personas.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.