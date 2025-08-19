GRABADO el 19-08-2025

MADURO responde a EE.UU. con despliegue militar Noticias del lunes 18 de agosto de 2025

EE.UU. discuten sede de cumbre entre Putin y Zelenski

Zelensky dispuesto a reunirse con Putin

Maduro responde a EE.UU. con despliegue militar

Trump descarta envío de tropas a Ucrania

Sheinbaum niega acuerdo con la DEA



