PJ ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes de Villa y Punta Negra
El Poder Judicial ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra. Dicha medida se da luego de que se retomara el cobro de peajes por parte de Rutas de Lima.
