Es inconstitucional: Piden levantar secreto de comunicaciones de periodista de Latina Noticias

El 21 de agosto de 2025, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, adscrito al Ministerio de Justicia y dependiente directo de la Procuraduría General del Estado, solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Rodrigo Cruz, periodista de Latina Noticias. Tras este pedido, la Fiscalía dio su conformidad.



Es inconstitucional: Piden levantar secreto de comunicaciones de periodista de Latina Noticias.

