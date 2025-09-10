GRABADO el 10-09-2025

MATAN DE UN TIRO A INFLUENCER TRUMPISTA MIENTRAS DABA UNA CHARLA EN UNA UNIVERDIDAD DE UTAH

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

Desde Latina Noticias

PRECIO DEL DÓLAR POR LOS SUELOS EN SUS ÚLTIMOS QUINCE AÑOS.

MATAN DE UN TIRO A INFLUENCER TRUMPISTA MIENTRAS DABA UNA CHARLA EN UNA UNIVERDIDAD DE UTAH.

ARGENTINA: ADOLESCENTE INGRESÓ ARMADA A UN COLEGIO Y DISPARÓ.

Continúa protesta por buses que van a Machu Picchu: Concesión acabó, pero empresa sigue circulando.

Incendio causó alarma en condominio de 3 mil departamentos: "Hubo gente que se quedó en ascensores".

Perrito vuelve a caminar gracias a prótesis 3D.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 10 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Pelea afuera de mercado termina en asesinato: Habría sido apedreado por su amigo.

Policía de tránsito atropella y mata a peatón: "Nadie nos da información".

Pánico por incendio en torre de viviendas: Vecinos escaparon bajando por balcones.

CONGRESO BUSCA PENALIZAR DIFUSIÓN DE MENSAJES PRIVADOS EN MEDIOS.

Niños se caen y carros se malogran por obra inconclusa desde hace meses: "Parece que hubo guerra".

¿Cómo saber si mi correo ha sido hackeado?.

Descubrieron escalinatas y un altar ceremonial de 3 mil años de antigüedad en Vilcashuamán, Ayacucho.

Secretario de Gobierno de Pradera fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia..

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Día del Contador Público

Día del Contador Público

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Fallecimiento del capitán Alipio Ponce Vásquez

Fallecimiento del capitán Alipio Ponce Vásquez

