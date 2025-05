GRABADO el 23-05-2025

Niega estar en contra de proyecto de agua y desagüe

Se defiende. Tras ser acusada por el alcalde de Casagrande John Vargas al no priorizar el proyecto de agua y desagüe, la alcaldesa provincial de Ascope, Rosario Cortijo, señalo que no está en contra de este mejoramiento y aseguro que faltan completar algunos documentos para que este trabajo se pueda ejecutar y concretar en este distrito.



La autoridad municipal indico que están esperando el informe final del área de asesoría legal para luego llevarla a votación en una sesión ante el pleno del concejo.



Asimismo, Rosario Cortijo fue muy crítica ante los diversos ataques y acusaciones que ha recibido por parte del alcalde de Casa Grande Jhon Vargas, no oculto su incomodidad y califico de amenazas estos actos.



Pese a estos conflictos y discrepancias, la alcaldesa le dejo un mensaje.



Cabe indicar que para este proyecto es necesario una inversión de aproximadamente 100 millones de soles para ejecutar el mejoramiento de agua y desagüe en el distrito de Casa Grande.



