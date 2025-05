GRABADO el 29-05-2025

Chofer atropella a paciente con esquizofrenia y fuga

Lamentable, un nuevo accidente de tránsito deja a una persona sin vida.



El terrible suceso ocurrió la noche del martes en la vía de Evitamiento muy cerca al óvalo de Huanchaco.



Según información de testigos, el hombre de 35 años identificado como Tito León, intentaba cruzar esta transitada y peligrosa avenida, cuando una camioneta lo impacta y luego se da a la fuga.



Según familiares de la víctima Tito recibía medicamentos para la esquizofrenia y se habría escapado de su domicilio por lo que estaba como desaparecido. Lamentablemente fue arrollado por un vehículo en esta avenida muy peligrosa.



La PNP llegó a la zona para las diligencias correspondientes. En tanto la cifra de accidentes de tránsito en este lugar se eleva producto que no existe un puente peatonal, además estos muros son muy criticados por conductores pues señalan que para voltear tienen que recorren muchos tramos, la misma dificultad pasan los peatones, pues agregaron que no encuentran una opción para poder cruzar, pues los bloques de concreto no tienen accesos, por lo que la mayoría opta por pasar por encima de ellos, arriesgando sus vidas.



